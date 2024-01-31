Україна отримає високоточні бомби великої дальності GLSDB, але терміни постачання з міркувань безпеки не розголошуватимуть, - Пентагон

Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив передачу Україні високоточних бомб великої дальності GLSDB.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми визнали минулого року, ми надамо Україні GLSDB в межах нашої програми USIA – наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки, що фінансується USAI. Однак, з міркувань безпеки операції, ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни", – заявив Райдер.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.

Що таке бомба GLSDB?

GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати з HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, планеруючи, летить до цілі.

Версію бомби, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакета допомоги.

GLSDB створені спільно шведським та американським концернами SAAB Boeing. Вони керуються за допомогою GPS, можуть знищувати деякі електронні перешкоди, їх можна використовувати за будь-яких погодних умов і проти бронетехніки на відстані близько 150 кілометрів.

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