На популярні військові вакансії до 77 претендентів на одне місце, - засновник Lobby X Грезєв

Військові спеціальності стають перспективнішими в Україні, на деякі з них - по 60-80 претендентів на місце

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова рекрутингової організації Lobby X Владислав Грезєв.

Зокрема, на першому місці за популярністю серед кандидатів — штабна робота. Це діловоди, бухгалтери, юристи, офіцери управління, закупники тощо. Далі йдуть ІТ-посади, оператори безпілотників, посади у пресслужбах.

"По штабній роботі – 65 людей на місце, по ІТ - 77, на операторів БПЛА - 60 людей на місце, по пресслужбі - 76 людей на місце", - наголосив Грезєв

На п’ятому місці - категорія "інші", куди входять кухарі, вибухотехніки, водолази та інші "специфічні" посади. Далі за популярністю — медицина, транспорт (суто водії, які працюють у логістиці), розвідка, зв’язок, піхота тощо. Загалом є понад 20 напрямків за військовими спеціальностями.

Під час роботи депутатів над законопроєктом про мобілізацію, у рекрутинговій компанії "відчули ажіотаж".

"Люди купу запитань почали ставити - як відбувається процес, які гарантії, що до чого. Ми це все консультували, потім організували два прямих ефіри з відповідями на запитання від аудиторії", - розповів Грезєв.

Кого не вистачає у ЗСУ?

Водночас в армії найбільше потребують піхоти. На другому за потребами – медичні фахівці, на третьому – штабна робота, на четвертому – ІТ, на п’ятому – оператори БПЛА, на шостому – зв’язківці, на сьомому – категорія інше, на восьмому – командування (командири рот, відділів, взводів тощо), на дев’ятому – артилерія, потім йде пресслужба.

Керівник рекрутингової агенції зазначив, що вони рекомендують підписувати контракт.

"Ми рекомендуємо підписувати контракт, тому що контракт має додаткову перевірку від командування, плюс контракт теж зараз діє до кінця воєнного стану, як і мобілізація, плюс у контракті є додаткові бонуси", – пояснив Грезєв.

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