Вночі росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині - зафіксовано 20 вибухів
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Вночі російські загарбники здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВА.
"Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться у повідомленні.
- Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
- Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Свеська громада: були обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (5 вибухів).