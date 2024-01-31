ЄС зможе поставити Україні до березня лише 600 тисяч боєприпасів, а не 1 мільйон, - Bloomberg
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За словами дипломатів, "європейським союзникам не вистачить 1 мільйона снарядів, які вони обіцяли поставити до 1 березня", оскільки на тлі постійних затримок виробництва і побоювань щодо виснаження запасів вони зможуть надати лише близько 600 000 боєприпасів до цього терміну.
"Зустріч міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробує підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальний обсяг, але все одно не досягне мети 1 мільйон, яка була встановлена минулого року", - цитує видання слова дипломатів.
Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб продовжувати тиск, "Росія може продовжувати артилерійські обстріли, поки її піхота атакує українські позиції. Це нечесний бій для українських захисників", - наголосила дослідниця Rand Corp. та офіцер резерву армії США Енн Марі Дейлі.