Військова мобільність у Європі роками була недофінансована і занедбана, країнам ЄС необхідно більше співпрацювати з НАТО, - Боррель
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Еuropa press.
Верховний представник ЄС заявив, що нині діалог має стосуватися того, як компенсувати десятиліття недостатнього фінансування у питанні, яке вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.
"Сьогодні європейці зрозуміли, що живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі. І щоб почати з прозаїчних речей, ми повинні застосувати це до військової мобільності, де роки нехтування та браку фінансування були б виправлені", - зауважив Боррель.
Він також наголосив на необхідності розширення навчань із військової мобільності. У цьому сенсі він зосередився на нестачі коштів, призначених для забезпечення можливостей, структур і процедур в Європі для швидкого переміщення військ і важкої техніки до зовнішніх кордонів ЄС та перетину внутрішніх кордонів між державами-членами.
"Коли це обов'язок, а ви його не виконуєте, це означає, що ви повинні діяти швидше і краще. Треба покращувати інфраструктуру, прискорювати технології та інтенсифікувати співпрацю", - заявив Боррель.
Він також підкреслив, що європейські плани в цьому питанні не можуть залишатися лише на папері.