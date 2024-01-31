Зеленський запропонував Залужному посаду секретаря РНБО. Той відмовився, - The Economist

Президент Володимир Зеленський повідомив генерала Валерія Залужного про майбутню відставку з посади головнокомандувача ЗСУ та запропонував йому посаду секретаря РНБО. Той відкинув цю пропозицію.

Про це пише видання The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно зазначає, що плани відставки Залужного обговорюються не вперше. Але зараз ці розмови звучать "найбільш переконливо".

Коли та як стало відомо про можливу відставку Залужного

Понеділок, 29 січня, почався з витоку від народних депутатів інформації про "пакет документів" щодо відставки Залужного. Цю інформацію підтвердили в Генштабі. А ввечері, як зазначає The Economist, відбулася зустріч, на якій президент поінформував генерала про плани відправити його у відставку.

"Пану Залужному запропонували іншу роль: секретаря Ради національної безпеки. Він відмовився", - йдеться в публікації.

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Офіс президента та Міноборони заперечили відставку. Але це не вирішило проблему "дисфункційних взаємин між президентом та генералом та підозр з боку Офісу президента щодо політичних амбіцій генерала", - пише The Economist.

Кандидати на посаду Залужного

Це ЗМІ, слідом за іншими, називає двох можливих кандидатів на посаду Залужного: очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

За даними видання, Буданов відмовився від посади. При цьому The Economist цитує колегу Буданова, який сказав, що той насправді не має можливості відмовитися: "Це не ви приймаєте такі рішення", - сказав представник ГУ.

Очільник ГУР Кирило Буданов з дружиною Маріанною. За даними ЗМІ, Буданов не хоче бути наступником Залужного

Як можлива відставка Залужного вплине на хід війни?

The Economist зазначає, що чутки про відставку Залужного з’явилися у критичний момент: літній контрнаступ України провалився, а держава перебуває в невизначеності щодо того, якою саме буде подальша військова підтримка з боку західних партнерів. Українські військові на фронті скаржаться на нестачу боєприпасів, росіяни ж витрачають щонайменше вп’ятеро більше снарядів, ніж українці.

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"Битва щодо майбутнього генерала Залужного навряд чи збільшить імовірність поновлення військової підтримки, адже генерала високо цінують на Заході", - пише The Economist.

Міністр оборони Умєров та головнокомандувач ЗСУ Залужний

Залужний - культова фігура

Видання нагадує, що оборона Києва та північного сходу України на початку війни зробила Залужного "культовою фігурою". Опитування показують, що він популярніший за президента, і це, на думку видання, створило напругу між ним та Зеленським.

The Economist пише, що зміна воєначальника під час війни - не така вже й рідкість. Під час Корейської війни президент США Гаррі Трумена звільнив Дугласа Макартура. Барак Обама звільнив Стенлі МакКрістала з посади головнокомандувача в Афганістані, а також відправив у відставку в цій країні Девіда Маккірнана, який пробув на посаді ліше 11 місяців.

"Генерали часто є героїчними та яскравими фігурами, які затьмарюють своїх політичних володарів чи успіхом на полі бою, чи самопіаром... Це породжує заздрість і образу", - йдеться в публікації.

Рейтинги Залужного вищі за рейтинги президента Зеленського

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Видання вбачає схожі мотиви і в рішенні Зеленського щодо звільнення Залужного. Втім, зауважує, що президент і генерал також мають розбіжності з військових питань. Залужний публічно тиснув на Зеленського щодо проведення широкомасштабної мобілізації. Президент опирався, розуміючи, що це рішення буде непопулярним. Також між ОП та Генштабом точилися запеклі суперечки щодо військової стратегії - зокрема, щодо оборони Бахмуту.

Висновки

"В разі призначення заміна генерала Залужного, безсумнівно, служитиме ефективно. Але усунення людини, такої популярної серед своїх солдатів і громадськості, як генерал, несе в собі політичні та військові ризики", - пише The Economist.

На думку видання, якщо Зеленський залишить Залужного на посаді, то видаватиметься слабким. Якщо ж звільнить, то підірве довіру до керівництва країни. "Як часто в цьому конфлікті, не буває легких перемог", - підбиває підсумок ЗМІ.

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Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.