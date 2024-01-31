Споживання електроенергії дещо знизилося, дефіциту не прогнозується, - "Укренерго"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Рівень споживання
Як зазначається, вчора, 30 січня, добовий максимум споживання був зафіксований ввечері, близько 18:00. Він був на 1,8% нижчим, ніж у понеділок, 29 січня.
"Проте, нагадуємо - зима триває і загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо.
Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів", - додають у компанії.
Імпорт/ експорт електроенергії
Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 2980 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 783 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.
Експорт сьогодні відсутній.
Мережі
Пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.
Вчора була повернута в роботу високовольтна лінія 330 кВ в східному регіоні, що була пошкоджена під час обстрілу.
Знеструмлення
Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 382 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей.
З технологічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській та Чернігівській областях.