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"Чітких визначень та правил немає", - Сухопутні війська про "вилов" чоловіків на вулицях працівниками ТЦК для вручення повісток

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"Чітких визначень та правил немає", - Сухопутні війська про "вилов" чоловіків на вулицях працівниками ТЦК для вручення повісток
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував "вилов" чоловіків на вулицях співробітниками ТЦК та СП для вручення повісток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його коментар в ефірі 24 Каналу.

За словами Тимочка, працівники ТЦК - це здебільшого люди, які вже воювали на фронті чи обмежено придатні для військової служби в лавах регулярної армії. У них є процедура вручення повісток і вони діють згідно з нею.

"Якщо є потреба це скасувати, тоді це треба робити на законодавчому рівні. Поки що чітких визначень та правил що для суспільства, що для військових (немає - ред.)", - пояснив він.

Тимочко зауважив, що "це вже можна було давно зробити, прописати порядки та дотримуватися їх".

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Також у ЗСУ прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не хотів би, щоб працівники ТЦК із застосування сили забирали чоловіків просто на вулицях.

"З одного боку, президент вважає так, як має бути комфортно для населення, а з іншого боку, говориться про те, що зараз не змінено процедури. Працівники центрів комплектування зобов'язані діяти відповідно до чинного законодавства", - наголосив Тимочко.

Запровадження нових законів про проведення мобілізації може призвести до врегулювання багатьох спірних питань, включно з проблемами, пов'язаними з діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вважає він.

"Мене дуже дивує, чому багато наших політиків намагаються сподобатися ухилянтам. Людина, яка ухиляється від обов'язку захищати країну, яка відмовляється бути чесним з країною чи з армією, так само буде нечесна і з вами, політиками. Де гарантії, що люди, яким ви сьогодні намагаєтесь сподобатись, завтра за вас проголосують? А ось шкоду для країни ви робите вже", - додав Тимочко.

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    поясніть дегенерату, що "ухілянтом", може назвати громадянина, виключно суд!
    "винтити" людей на вулицях, це порушення закону! утримувати людей, проти їх волі, це порушення закону!
    у нас правова держава? ні! у нас шапіто шоу "попріколу"!
  • Макс driver507
    В юридичній площині ухилянт - це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду за ухилення від призову на військову службу, обліку чи зборів (ст. 335-337 КК України).

    ЗАКОННОЇ СИЛИ ВИРОК СУДУ! тупоголові ви кретини! коли ви порозумнішаєте?
  • Pavlo Zsu-ukr
    Аби цей Тимочко був такий чесний з уже мобілізованими і відправленими на фронт.

    От ПРЯМО ЗАРАЗ ситуація, на одному з важких напрямків, коли одну бригаду міняють на позиціях на другу, а в цієї другої бригади НЕМАЄ НІЧОГО, щоб втримати цю позицію - ні достатніх засобів враження, ні звязку, ні навіть маскувальних і протиланцетних сіток.
    Інша ситуація, людину забирають на навчання, і через неділю вона вже в лікарні з двостороннім запаленням легень. Чого? Тому, що жили в совєтських палатках без спальників.

    Ви БЛ#$Ь ЛЮДЕЙ БЕРЕЖІТЬ,ТОДІ І ПРОБЛЕМ БУДЕ МЕНШЕ! Про честність він розказує... От і займись цими проблемами, а не патякай
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