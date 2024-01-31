Сирський відмовився від посади головнокомандувача ЗСУ, - The Times
Про це з посиланням на джерела пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, генерала Залужного 29 січня викликали на особисту зустріч із президентом, на якій він сказав радникам глави держави, що "їхні оцінки військової ситуації радше позитивні, ніж реалістичні".
Після цього, за даними джерел The Times, Залужний повернувся у свій офіс і повідомив своїм заступникам, що "збирає речі".
Але потім занепокоєння ситуацією висловило вище командування ЗСУ, а також міжнародні партнери, включно зі США та Великою Британією.
Тож Зеленський був змушений "скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів", стверджує The Times.
Видання зазначає, що протистояння політичного та військового керівництва країни створює для правлячої команди проблеми, зокрема на зовнішньому контурі.
"Зеленський має зрозуміти, що військові довіряють Залужному і, якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, йому потрібно навчитися довіряти і Залужному", - цитує газета "довірену особу" головкому.