Новини • Допомога Україні

Працюємо над тим, щоб Україна отримала F-16 вже цього року, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

2 86131
Працюємо над тим, щоб Україна отримала F-16 вже цього року, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен
У Міністерстві оборони Нідерландів упевнені, що зможуть поставити винищувачі F-16 в Україну вже цього року. Однак точної дати назвати не можуть.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву вона зробила після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу, яка проходить у Брюсселі сьогодні, 31 січня.

"Ми справді наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому", - зазначила Оллонгрен, коментуючи терміни передачі F-16 Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші F-16 Україна отримає вже цьогоріч, - Пентагон

Водночас міністр не уточнила, коли саме будуть поставлені винищувачі.

"Я не можу назвати конкретний час і дату прямо зараз", - додала Оллонгрен.

Читайте також: Українські пілоти продовжують навчання на F-16. Вже літають у небі з інструкторами, - Ігнат

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    - Байден, чому в Україні досі не підготовлено аеродроми та інфраструктуру для F-16!?
  • Та не поспішайте, ми вже зрозуміли. Ввечері Zє висить на каштані, зранку F-16 etc.
  • cimbitep
    про "навесні 2024" мова вже не йде, вже все можливе, щоб цього року...але не факт, що й в наступному.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини