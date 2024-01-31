Немає жодної ситуації, яка не має вирішення, - Кулеба про затримки з постачанням боєприпасів для України
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC Newsnight, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати", - зазначив міністр.
Кулеба наголосив, що якою б не була ціна підтримки України для партнерів, ціна забезпечення миру у світі може бути в рази більшою, якщо наша країна не переможе у війні з Росією.
Кулеба зауважив, що Україна продовжує працювати з обома партіями у США для забезпечення фінансування допомоги.
"ЄС демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", - резюмував український міністр.