Немає жодної ситуації, яка не має вирішення, - Кулеба про затримки з постачанням боєприпасів для України

Якщо Україна не отримає необхідну кількість артилерійських боєприпасів з одного джерела, вона працюватиме над забезпеченням постачання з інших.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC Newsnight, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що якою б не була ціна підтримки України для партнерів, ціна забезпечення миру у світі може бути в рази більшою, якщо наша країна не переможе у війні з Росією.

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Кулеба зауважив, що Україна продовжує працювати з обома партіями у США для забезпечення фінансування допомоги.

"ЄС демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", - резюмував український міністр.

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