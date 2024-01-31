До Києва приїхала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
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31 січня до Києва приїхала заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter (X) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Вітаю з поверненням в Україну Заступницю Державного секретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні", - написала Брінк.