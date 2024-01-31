РФ вже не пропонує ув’язненим короткострокові контракти на війну, - британська розвідка

У Росії тепер пропонують ув’язненим лише стандартні довгострокові контракти на службу в армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Зазначається, що з вересня 2023 року росіяни припинили призов засуджених на короткострокові контракти. Тепер пропонують лише довгострокові терміни на проходження військової служби щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію, виданого у вересні 2022 року.

"Короткострокові контракти для засуджених викликали громадське обурення в Росії, особливо через повторні злочини тих, хто повертався, і короткі терміни в'язнів порівняно з нескінченно мобілізованими резервістами", - пишуть у звіті.

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Міноборони Великої Британії припускає, що короткострокове вербування було відповіддю на тогочасні проблеми Росії з призовом на військову службу на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у 2023 році Росія звернулася до стандартного набору за контрактом як до основного джерела нових військовослужбовців.