Відкрито збір коштів на дрони для воїнів 28 ОМБр та 95 ОДШБр

Волонтерка Юлія Толмачова оголосила збір коштів на дрони для бійців 28 ОМБр та 95 ОДШБр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дрони - це життя українських воїнів і знищені окупанти. З допомогою цих дронів, наші воїни коригують роботу fpv дронів, артилерії, пвдтримують піхоту в окопах та штурмові групи.

Підтримайте Юлю, допоможіть придбати дрони для ЗСУ.

Загальна сума збору - 1 440 000 грн.

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