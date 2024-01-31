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Відкрито збір коштів на дрони для воїнів 28 ОМБр та 95 ОДШБр

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Відкрито збір коштів на дрони для воїнів 28 ОМБр та 95 ОДШБр
Волонтерка Юлія Толмачова оголосила збір коштів на дрони для бійців 28 ОМБр та 95 ОДШБр.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дрони - це життя українських воїнів і знищені окупанти. З допомогою цих дронів, наші воїни коригують роботу fpv дронів, артилерії, пвдтримують піхоту в окопах та штурмові групи.

Підтримайте Юлю, допоможіть придбати дрони для ЗСУ.

Загальна сума збору - 1 440 000 грн. 

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Збір на дрони

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Топ коментарі

  • Neftekachka Beznadega
    Потрясите того кто за судью взяточника князева, внес залог 18 млн грвн. Там хватит на дроны на 10 лет вперед.
  • Hanka Panyanka
    85 грн з кожного, хто зараз на цензорі й збір закрито
  • Tui Yii
    після останнього відео дикого і другого довбня щодо простріляних колін- донатити бажання вже нема взагалі.Норм,законів,конституції - НЕМА за їх розрахунком.
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