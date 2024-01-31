Естонія та ще 7 країн готові виділити більше грошей для постачання 1 млн снарядів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

Європейський Союз прагнутиме збільшити поставки боєприпасів в Україну, намагаючись компенсувати затримки у досягненні цілі щодо відправки 1 мільйона артилерійських снарядів до березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед початком зустрічі європейських урядовців у Брюсселі.

Він наголосив, що в Україну було поставлено лише третину з мільйона снарядів, а ще 30% мають бути доставлені до березня

Нам все ще не вистачає приблизно третина цієї кількості. Ось чому нам потрібно дати чіткий сигнал, що у нас є або снаряди або гроші", - зазначив Певкур та додав, що очікує, що його колеги на зустрічі у Брюсселі візьмуть на себе зобов'язання знайти снаряди або фінансування снарядів для України.

Він також зазначив, що Естонія та ще принаймні сім інших країн, включаючи Польщу та Скандинавські країни, готові виділити більше грошей на досягнення мети 1 млн снарядів для України до березня 2024 року.

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"Навіть якщо ЄС навряд чи вдасться вкластися в березневий термін, наявність нового фінансування для виробництва означає, що партії врешті-решт будуть відправлені в Україну", - додав Певкур.