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На Львівщині працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери

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На Львівщині працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери
Військовослужбовці ЗСУ почнуть використовувати бодікамери під час патрулювання вулиць у Львівській області. Відео з них передаватимуть до обласного ТЦК та СП для аналізу конфліктних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

"Перед військовослужбовцями Збройних Сил України стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення. Відтепер під час своїх щоденних патрулювань на вулицях Львівської області та заходів з оповіщення громадян, вони використовуватимуть бодікамери", - йдеться у повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК та СП попередили, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    з часу створення тцк, держава не спромоглася надрукувати та видати всім посвідчення встановленого зразка.
    вони показують шо завгодно, але не мають головного.
    про які всраті бодікамери ми говоримо?
    яким законом регулюється бодікамера на якомусь дядьку у формі без посвідчення? на який сервер йде інформація? скільки вони коштують і хто оплатив?
  • Victarion Greyjoy
    Ідея була б непогана, якби повноваження у ТЦК були хоч на щось із того, що вони роблять. А так - лише привід вкрасти грошей на покупці цих камер.
  • Деніс Войцеховський
    Китайські, звісно.
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