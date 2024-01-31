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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. ПЕРЕЛІК

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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. ПЕРЕЛІК
Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. До цього пакету ввійшли броньована техніка, боєприпаси, зокрема ракети, та інше.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Нова поставка включає:

  • 24 бронетранспортери (раніше вже було передано стільки ж),
  • 4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше ЗСУ отримали таких 69),
  • 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14 одиниць),
  • 3 танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19)
  • 14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11)
  • ракету для системи ППО IRIS-T,
  • понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм,
  • систему проти морських мін,
  • систему відеоспостереження Satcom (загалом таких надано 2 одиниці),
  • 4 автомобілі для прикордонної служби (на додачу до 248),
  • 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі)
  • 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

Читайте: Лідери ЄС запропонують проводити щорічні дебати щодо допомоги Україні на €50 млрд, - Reuters

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина чи не щодня передає в Україну партії допомоги, навіть невеликі, щоб забезпечувати безперервну підтримку.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    "ракету для системи ППО IRIS-T" да уж.
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • Ольга Євпак
    Це на 20 хвилин бою...
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