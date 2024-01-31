Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. ПЕРЕЛІК
13 13433
Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. До цього пакету ввійшли броньована техніка, боєприпаси, зокрема ракети, та інше.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Нова поставка включає:
- 24 бронетранспортери (раніше вже було передано стільки ж),
- 4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше ЗСУ отримали таких 69),
- 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14 одиниць),
- 3 танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19)
- 14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11)
- ракету для системи ППО IRIS-T,
- понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм,
- систему проти морських мін,
- систему відеоспостереження Satcom (загалом таких надано 2 одиниці),
- 4 автомобілі для прикордонної служби (на додачу до 248),
- 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі)
- 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.
Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина чи не щодня передає в Україну партії допомоги, навіть невеликі, щоб забезпечувати безперервну підтримку.