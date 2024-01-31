Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. ПЕРЕЛІК

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. До цього пакету ввійшли броньована техніка, боєприпаси, зокрема ракети, та інше.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Нова поставка включає:

24 бронетранспортери (раніше вже було передано стільки ж),

4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше ЗСУ отримали таких 69),

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14 одиниць),

3 танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19)

14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11)

ракету для системи ППО IRIS-T,

понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм,

систему проти морських мін,

систему відеоспостереження Satcom (загалом таких надано 2 одиниці),

4 автомобілі для прикордонної служби (на додачу до 248),

450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі)

194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

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Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина чи не щодня передає в Україну партії допомоги, навіть невеликі, щоб забезпечувати безперервну підтримку.