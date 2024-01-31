Росіяни скинули вибухівку на подружжя в Бериславі: Чоловік та жінка дістали поранення

Російські окупаційні війська атакували подружжя у Бериславі на Херсонщині. На людей скинули вибухові предмети.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Під удар потрапило подружжя - 65-річний чоловік та 62-річна жінка, які їхали містом на мотоциклі. Рашисти скинули на них два вибухові предмети.

Потерпілих госпіталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

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