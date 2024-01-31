Україна втретє за тиждень атакувала НПЗ у Росії, - росЗМІ

Україна з середини січня вже 6 разів атакувала нафтопереробні заводи на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Moscow Times.

За словами губернатора Олександра Беглова, у ніч проти 31 січня БПЛА впав на території нафтопереробного заводу. Це сталося у "зоні зливу мазуту" на промисловому майданчику.

За словами губернатора, суттєвої шкоди майну нібито заподіяно не було.

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Російські ЗМІ зазначають, що БПЛА було підбито із ЗРК С-400 над Колпіно о 4:20, а о 4:50 він долетів до НПЗ на Глухоозерському шосе і впав на територію підприємства "Невський мазут" (розташований приблизно в 20 км від Колпіно).

Через падіння БПЛА спалахнули три порожні цистерни, але пожежу нібито швидко загасили. Також було пошкоджено кілька припаркованих автомобілів. Під час атаки БПЛА аеропорт Пулково припиняв прийом та відправлення рейсів з 3:53 до 5:11 ранку.

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"Це вже третя атака на нафтовий завод у Росії за тиждень і шоста - із середини місяця. 29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.

25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.

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