Україна повернула додому 207 військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 січня, відбувся великий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим.

Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - зазначив глава держави.

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