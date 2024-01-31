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Україна повернула додому 207 військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 31 січня, відбувся великий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим.

Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - зазначив глава держави.

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Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня

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Топ коментарі

  • Andrii f86eefaf
    Тобто системна корупція і свідоме провалення підготовки до війни це професіоналізм????
    ******* - свідомо здали південь!!!
  • Hanka Panyanka
    ну хоч одна супер радісна новина! вітаю всіх, хто повернувся додому, їх родичів та близьких
  • MausMike
    З поверненням.
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