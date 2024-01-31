Посол України в Китаї Рябікін вручив вірчі грамоти Сі Цзіньпіну. ФОТО

Посол України в Китаї Павло Рябікін вручив вірчі грамоти голові КНР Сі Цзіньпіну.

Про це повідомило посольство України в Китаї, інформує Цензор.НЕТ.

Вручення відбулося в Домі народних зборів в Пекіні. В урочистому заході взяли участь загалом 42 новопризначені посли іноземних держав.

Посол України в Китаї Павло Рябікін та лідер КНР Сі Цзіньпін під час вручення вірчих грамот

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Під час церемонії Сі Цзіньпін висловив сподівання, що посли послужать справі зміцнення зв'язків співробітництва і побудови мостів контактів для двосторонніх відносин.

"Китай цінує дружбу з народами всіх країн і готовий поглиблювати добрі відносини, розширювати взаємовигідне співробітництво та сприяти двосторонній співпраці з народами всіх країн на основі рівноправності та взаємної вигоди", - цитує, як повідомляє Укрінформ, МЗС КНР слова Сі, сказані після церемонії.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Павла Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в КНР у квітні минулого року після першої від початку великої війни телефонної розмови з Сі Цзіньпіном.

На початку червня Рябікін прибув до Пекіна, за тиждень вручив копії вірчих грамот МЗС КНР і став до виконання своїх обов’язків.