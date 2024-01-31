Законопроєкт про мобілізацію: На держслужбу пропонують брати лише осіб з військовою підготовкою

У допрацьованому законопроєкті про мобілізацію пропонують брати на державну службу лише чоловіків, які пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу.

Про це йдеться у тексті законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", передає Цензор.НЕТ.

Так, у проєкті закону пропонують внести зміни до статті 19 закону про державну службу.

На держслужбу пропонують брати лише тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку або військову службу. Проте це не стосується тих, кого визнали непридатним. Нововведення не стосуватиметься чинних держслужбовців.

"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, звільнених від проходження базової військової служби відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" або визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби", - йдеться в тексті проєкту закону.

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