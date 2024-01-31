Вибухи пролунали в окупованому Севастополі: Повідомляють про "роботу ППО" (оновлено)

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами місцевого жителя, пролунало кілька вибухів.

Наразі у Севастополі оголошено повітряну тривогу.

Так званий "губернатор" Развожаєв заявив про роботу російських сил ППО.

У Міноборони РФ згодом заявили, що російські сили ППО нібито знищили 20 авіаційних керованих ракет над акваторією Чорного моря та над окупованим Кримом.

"Уламки українських ракет впали на територію військової частини в районі від н.п. Любимівка Республіки Крим", - зазначили у міністерстві.

Читайте: Рашисти перекинули пошкоджений ВДК "Оленегорский горняк" із Новоросійська в окупований Севастополь, - ВМС