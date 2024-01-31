Міська рада Сум з другої спроби відсторонила від посади мера Лисенка, якого підозрюють у хабарництві

У середу, 31 січня, депутати міської ради Сум відсторонили від виконання обов’язків мера міста Олександра Лисенка, вдалося це зробити з другої спроби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання.

"З першої спроби депутатам не вдалося назбирати необхідну кількість голосів - 2/3 від складу ради, тобто 28 з 41. З другої - додався один депутат, який доїхав до засідання", - йдеться у повідомленні.

За висловлення недовіри та відсторонення від посади міського голови Олександра Лисенка проголосували рівно 28 депутатів.

Також депутати 26 голосами розпустили виконком, хоча для цього необхідно була половина голосів від складу, тобто 22.

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Затримання мера Сум Лисенка

У жовтні Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради викрили на проханні та одержанні 2,13 млн грн.

За це посадовці обіцяли забезпечити ухвалення рішення про встановлення економічно обґрунтованого тарифу на вивіз сміття та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

ВАКС застосував до Сумського міського голови запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн 6 жовтня його випустили під заставу.

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