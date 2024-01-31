В "Укрзалізниці" розпочав роботу антикорупційний офіс

В "Укрзалізниці" розпочинає роботу антикорупційний офіс. У компанії зазначають, що серед його основних завдань - побудова ефективної внутрішньої антикорупційної системи за прикладом кращих світових практик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці"

"У 2023 році ми вже зробили вагомі кроки на шляху подолання корупції. Відтепер критично важливі та дороговартісні товари закуповуються через прямі договори з виробниками. Це дизельне пальне, електроенергія, газ. Так ми позбуваємося компаній-посередників та економимо ресурси. Крім того, ми ініціювали перевірку стану організації роботи з запобігання та виявлення корупції в товаристві Національним агентством з питань запобігання корупції, яка наразі триває. Ми вибудовуємо прозору модель роботи та вже співпрацюємо з правоохоронними органами, НАЗК задля виявлення порушень законодавства та ліквідації прихованих корупціогенних факторів, які можуть негативно впливати на господарську діяльність і фінансовий стан компанії. Крім того, ми перезавантажуємо напрямок корпоративної безпеки та запускаємо роботу антикорупційного офісу", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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Хто очолить антикорупційний офіс

Керівником антикорупційного офісу призначено Юлію Азаріну - уповноважену з антикорупційної діяльності АТ "Укрзалізниця".

"На першому етапі ми працюватимемо, перш за все, над приведенням внутрішніх процедур товариства у відповідність до вимог антикорупційного законодавства та кращих світових практик, а також над удосконаленням політик компанії у сфері доброчесності", - наголосила Юлія Азаріна.

Чим займатиметься антикорупційний офіс

Офіс розглядатиме повідомлення викривачів про порушення вимог антикорупційного законодавства та здійснюватиме повноваження у сфері їх захисту. Крім того, займатиметься антикорупційними перевірками та розслідуваннями, запобігатиме конфлікту інтересів і порушенню інших антикорупційних обмежень. Також серед завдань антикорупційного офісу є співпраця з основними стейкхолдерами, зокрема громадським сектором, який займається антикорупційною діяльністю.