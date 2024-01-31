Бої, ймовірно, трохи вщухнуть до травня-червня. Тоді будуть наступи, - міністр оборони Естонії Певкур

Бої на фронті в Україні, ймовірно, "трохи вщухнуть" протягом наступних кількох місяців.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, широкі наступальні дії відновляться у травні-червні 2024 року, коли земля висохне.

Він зазначив, що саме тоді стане зрозумілою доля допомоги з боку Євросоюзу та США.

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"Якщо на той час у нас не буде рішення, то Україні, напевно, буде вкрай складно утримати свої позиції", - сказав Певкур.

Глава відомства заявив, що Росію не турбують втрати в особовому складі.

"Ми бачили це багато разів", - резюмував він.

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