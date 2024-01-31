Новини • Війна

Бої, ймовірно, трохи вщухнуть до травня-червня. Тоді будуть наступи, - міністр оборони Естонії Певкур

5 41417
Бої, ймовірно, трохи вщухнуть до травня-червня. Тоді будуть наступи, - міністр оборони Естонії Певкур
Бої на фронті в Україні, ймовірно, "трохи вщухнуть" протягом наступних кількох місяців.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, широкі наступальні дії відновляться у травні-червні 2024 року, коли земля висохне.

Він зазначив, що саме тоді стане зрозумілою доля допомоги з боку Євросоюзу та США.

Дивіться: Україна повернула додому 207 військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Якщо на той час у нас не буде рішення, то Україні, напевно, буде вкрай складно утримати свої позиції", - сказав Певкур.

Глава відомства заявив, що Росію не турбують втрати в особовому складі.

"Ми бачили це багато разів", - резюмував він.

Також читайте: Щоб напасти на НАТО, РФ має завершити війну в Україні, - командувач Сил оборони Естонії Херем

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • CryptoShorts
    які ще потрібні рішення? дайте зброї!!! куколди, імпотенти
  • роман f858c103
    трохи вщухнуть ? дядьку ти про що кожного дня 1000 хороших узких ?
  • Nero Angelo
    Як спортивний матч.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини