На ТОТ Запорізької області росіяни почали реєструвати фейкових виборців на "вибори" президента РФ, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники почали реєструвати так званих виборців на "вибори" президента РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на "вибори" на тимчасово окупованих регіонах "гастролерів".

"Крім того, йде активна реєстрація "мертвих душ", аби продемонструвати нібито легальність "виборів" на ТОТ, які "відвідують" дільниці", - зазначає ЦНС.

Таким чином ворог сподівається "намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах", додає Спротив.

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