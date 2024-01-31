Сили оборони про ситуацію в Авдіївці: Ворог намагається йти вперед, дуже багато штурмів

Війська РФ намагаються знищити Авдіївку, наразі на цьому напрямку багато штурмів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Наші воїни стійко тримають оборону, але ворог не полишає спроби знищити Авдіївку і намагається йти вперед на всіх напрямках, в основному піхота. Дуже багато штурмів. Так, минулої доби відбито 37 атак в районі самої Авдіївки, також біля Первомайського і біля Невельського", - повідомив Штупун.

Він додав, що певне зниження кількості атак ворога спостерігалось під час новорічних свят, коли фіксувалось до 20 боєзіткнень на добу, однак на сьогодні їх кількість зросла удвічі.

Також читайте: Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії: Влучили у будинок, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Коментуючи застосування ворогом отруйних боєприпасів, Штупун повідомив, що українських захисників інструктують, і вони застосовують протигази.

"Людей інструктують, є засоби захисту - це протигази, і наразі ворог застосовує, якщо брати в середньому, від 2 до 5 застосувань на добу в залежності від вітру. Коли є великий вітер, ворог намагається не застосовувати, тому що відразу ці гази зносить, і вони не мають ефекту. Наразі найбільше ворог застосовує К-51, але по кожному випадку такого застосування хімічних речовин проводиться розслідування, проводяться аналізи. Наразі найбільше використовується хлорпікрин так званий, який на рівні з фосгеном, хлороціаном і синильною кислотою заборонений. Заборонено його використовувати у військових цілях, згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, і РФ з 1997 року є учасником цієї конвенції", - зазначив Штупун.

Читайте: Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії: Влучили у будинок, загинула жінка. ФОТОрепортаж