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Мінагрополітики створює реєстр виробників технічної коноплі та механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин

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Мінагрополітики створює реєстр виробників технічної коноплі та механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин
Міністерство аграрної політики та продовольства працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, міністерство напрацьовує нормативні документи згідно із Законом № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Поки що документ перебуває на підписі у Президента України.

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Водночас Мінагрополітики вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови Уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", - пояснив Висоцький.

Заступник міністра додав, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.

Він зауважив, що Закон про обіг технічних конопель - це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.

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Топ коментарі

  • Ihor Opatsa
    Щас на травке ребята " приподнимуться"!... А то шо-то з доходамі " не очень"!...
    Україна стане європейським хабом по наркотикам!...
    Колумбія буде " нервно куріть в сторонке"!...
    І не треба мені говорити про " всеобемляещее исциление от травкі!..." - я лікар!...
  • Bad Robot
    тепер всі похрипнуть від цієї коноплі..
  • Hanka Panyanka
    взагалі то конопля це тема, технічна конопля це майже безвідходне виробництво, з неї можна виробляти все що завгодно, від одягу та паперу до ліків та масла...
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