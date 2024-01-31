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Через російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

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Через російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе
Поліція задокументувала майже 10 тисяч смертей, які спричинені російською війною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю першого заступника голови Нацполіції України - керівника Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе для "Інтерфакс-Україна".

Від 24 лютого 2022 року Нацполіція задокументувала загибель 9 тис. 700 цивільних українців, ще 11 тис. отримали поранення, майже 7 тис. зникли безвісті.

Цуцкірідзе зазначив, що серед постраждалих - 18 тис. дітей, з них 522 загиблих. Крім того, 14 тис. неповнолітніх депортовані до РФ та Білорусі.

"Коли ми говоримо про потерпілих, то маємо на увазі територію, яка не окупована ворогом. Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, - потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював з землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", - додав він.

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Топ коментарі

  • dwt
    Так це тільки задукоментовані, а скільки ще незадукоментованих, особливо, що там на захоплених територіях.
  • евгений коноваленко 972d00ac
    Через зраду призначенців та друзів дитинства і російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців
  • white wolf
    В одному Маріуполі під час облоги стільки в день помирало.
    Поліція України почала відбілювати росіян?
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