США та Німеччина виступають за відтермінування запрошення України до НАТО, - Foreign Policy
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Foreign Policy.
Як зазначається, Україна та її східноєвропейські союзники хочуть, щоб запрошення в Альянс надійшло якнайшвидше, але Вашингтон і Берлін насторожено ставляться до цього.
"Україна та деякі з її найрішучіших прихильників підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового альянсу під час великого майбутнього саміту, але їхні зусилля стикаються зі значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів та Німеччини", - йдеться у статті.
Чому США та Німеччина вагаються
У США та Німеччині, які є найбільшими донорами військової та економічної допомоги Україні, вважають, що найближчим часом необхідно зосередитися на продовженні постачання Києву зброї та боєприпасів.
На їхнє переконання - зарано починати процес прийняття України до НАТО, допоки триває війна з Росією. Вступ України може спровокувати конфлікт НАТО з РФ через українські окуповані території.
Проте, в цілому, в довгостроковій перспективі вони згодні на вступ України до НАТО.
Інші прихильники членства України в НАТО вважають, що швидший вступ до Альянсу буде дешевшим у довгостроковій перспективі, ніж нинішня стратегія Заходу щодо постачання зброї та боєприпасів Києву.
"Затримки з переходом до членства (в НАТО – ред.) коштують не тільки Україні, але й дорого коштують Альянсу", - сказав посол Естонії у США Крістіян Прікк.
Серед найбільш затятих прихильників термінового запрошення України до НАТО - Андерс Фог Расмуссен, колишній прем'єр-міністр Данії та попередник генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Дуже часто я чую аргумент, що ми не можемо запросити Україну вступити до НАТО, поки триває війна. Я думаю, що це надзвичайно небезпечний аргумент, тому що він де-факто дає Путіну право вето на НАТО і дає йому стимул продовжувати військові дії в Україні на невизначений термін", - наголосив він.
На згоду всіх членів НАТО прийняти України можуть піти роки
Водночас Польща, Чехія та країни Балтії вважають, що лише членство України в НАТО переконає РФ пригальмувати вторгнення та покласти край війні.
Журналісти Foreign Policy вважають, що отримати згоду більш ніж 31 члена НАТО на прийняття України, ймовірно, буде експоненціально складніше і може зайняти роки.
За оцінками деяких експертів, якщо Сполучені Штати займуть рішучу позицію щодо сприяння членству України в Альянсі, то принаймні більшість інших членів НАТО, які наразі вагаються з цього питання, наслідуватимуть їхній приклад.