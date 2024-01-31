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Україна цьогоріч отримає €21 мільярд військової допомоги від країн ЄС, - Боррель

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Україна цьогоріч отримає €21 мільярд військової допомоги від країн ЄС, - Боррель
У 2024 році країни ЄС планують надати Україні військової допомоги на €21 мільярд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, за два роки з початку російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на €28 мільярдів.

Проте сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що цьогоріч обсяг такої допомоги становитиме €21 мільярд.

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Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    Добре , зрозумів. Зарплатні тобі і твоїй мамі будемо теж платити мисками супу
  • Alfalcon 30b8e09d
    А нагадай скільки Україна витратила на зброю.

    Якщо не знаєш - перевір. Тільки не дивуйся якщо значення буде від'ємне

    Я взагалі дивуюся , як з такими закидонами і тотальним марадерством та сабатажем нас ,українців, щей досі хтось підримує на міл'ярди доларів
  • Aks World
    Задовбали все міряти все грошима.
    Треба сухими цифрами.
    Те, що у ЄС 21 мільярд, то ***** в КНДР за 3 миски супа купить.
    Треба озвучувати кількістю снарядів, а вони все грошима продовжують..
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