Україна цьогоріч отримає €21 мільярд військової допомоги від країн ЄС, - Боррель

У 2024 році країни ЄС планують надати Україні військової допомоги на €21 мільярд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, за два роки з початку російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на €28 мільярдів.

Проте сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що цьогоріч обсяг такої допомоги становитиме €21 мільярд.

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