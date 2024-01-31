Квасневський, Джонсон, Клінтон та інші: Офіс Президента оприлюднив склад робочої групи щодо євроатлантичної інтеграції України

30 січня відбулося перше, установче засідання Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої стали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Як повідомляється, основна мета групи - напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.

Окрім співголів Єрмака та Расмуссена, членами групи є:

колишня президентка Литви Даля Грибаускайте

колишній президент Польщі Александр Квасневський

експрем’єр Британії Борис Джонсон

експрем’єрка Фінляндії Санна Марін

колишня держсекретар США Гілларі Клінтон

колишній прем’єр Польщі Марек Белка

експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда

експрем’єр Швеції Карл Більдт

колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг

колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі

співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур

колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей

колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк

колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер

ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)

ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).

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Співголова новоствореної групи Андерс Фог Расмуссен наголосив, що її склад свідчить про високий рівень підтримки інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки.

"Нам потрібно зараз сформулювати чітке бачення майбутніх безпекових домовленостей України, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо йому досягти своїх військових цілей", - сказав він.

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