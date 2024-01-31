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Квасневський, Джонсон, Клінтон та інші: Офіс Президента оприлюднив склад робочої групи щодо євроатлантичної інтеграції України

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Квасневський, Джонсон, Клінтон та інші: Офіс Президента оприлюднив склад робочої групи щодо євроатлантичної інтеграції України
30 січня відбулося перше, установче засідання Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої стали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Як повідомляється, основна мета групи - напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.

Окрім співголів Єрмака та Расмуссена, членами групи є:

  • колишня президентка Литви Даля Грибаускайте
  • колишній президент Польщі Александр Квасневський
  • експрем’єр Британії Борис Джонсон
  • експрем’єрка Фінляндії Санна Марін
  • колишня держсекретар США Гілларі Клінтон
  • колишній прем’єр Польщі Марек Белка
  • експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда
  • експрем’єр Швеції Карл Більдт
  • колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг
  • колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі
  • співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур
  • колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей
  • колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк
  • колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер
  • ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)
  • ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).

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Співголова новоствореної групи Андерс Фог Расмуссен наголосив, що її склад свідчить про високий рівень підтримки інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки.

"Нам потрібно зараз сформулювати чітке бачення майбутніх безпекових домовленостей України, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо йому досягти своїх військових цілей", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Де Єрмак там лихо. Як це він з собою ще Марфу Безумну не потягнув. Буде нагода "запускать дуру"
  • Sergiy Vitalyovich
    Суцільні "колишні", які не приймають жодних рішень і дЄрмак, якому нахрін не потрібні в Україні ні ЄС, ні НАТО. Отже, маємо чергове марнування коштів на ще одну комісію, яка імітуватиме "бурхливу діяльність". Прогнозований ККД цієї комісії дорівнює нулю.
  • Алекс Скела
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