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Кулеба та Нуланд зустрілись для обговорення продовження допомоги США у сфері безпеки

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Кулеба та Нуланд зустрілись для обговорення продовження допомоги США у сфері безпеки
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд для обговорення продовження безпекової підтримки.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter(X), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я прийняв Вікторію Нуланд у Києві", - написав український дипломат.

Крім того, співрозмовники торкнулись питань розширення співпраці оборонної промисловості, використання заморожених російських активів та реалізації Формули миру та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

У зустрічі також взяли участь посол США в Україні Бріджит Брінк та заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець.

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Увесь світ панькається з МАРОДЕРНЕЮ та її холуями типу Кулеби - а українці страждають в очікуванні справедливості та справжньої допомоги .
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    І шоо, даже д'єрмака не було?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    кулебу відпустили, посидити на диванчику, з важливими тьотями.
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