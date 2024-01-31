Кулеба та Нуланд зустрілись для обговорення продовження допомоги США у сфері безпеки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд для обговорення продовження безпекової підтримки.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter(X), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я прийняв Вікторію Нуланд у Києві", - написав український дипломат.

Крім того, співрозмовники торкнулись питань розширення співпраці оборонної промисловості, використання заморожених російських активів та реалізації Формули миру та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

У зустрічі також взяли участь посол США в Україні Бріджит Брінк та заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець.

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