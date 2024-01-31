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ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів, - Боррель

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ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів, - Боррель
Держави-члени ЄС з березня 2023 року поставили Україні 330 тис. снарядів зі своїх резервів.

Про це заявив високий представник ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До березня ми очікуємо збільшення цієї цифри ще більш ніж на 200 тис., що становитиме 524 тис. артилерійських снарядів, тобто 52% від поставленої мети. Це буде за рахунок запасів і індивідуальних, і спільних закупівель країнами ЄС", - сказав дипломат на пресконференції в Брюсселі після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"До кінця року заплановані поставки сягнуть понад 1 млн. Наявні цифри показують, що буде додатково ще близько 630 тис. снарядів", - додав Боррель.

Він зазначив, що продовжують збільшуватися виробничі потужності оборонної промисловості Євросоюзу. За його словами, з лютого 2022 року вони зросли на 40%. На сьогодні ці потужності сягають близько 1 млн снарядів на рік, але до кінця року становитимуть 1,4 млн.

Водночас Боррель уточнив, що названі ним показники постійно змінюються в бік нарощення.

Також читайте: Україна цьогоріч отримає €21 мільярд військової допомоги від країн ЄС, - Боррель

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    А ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ ВКРАЛА НА 1,5 млрд снарядів - й нічго ...Навіть не заарештовані головні виконавці цього крадівництва
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Тобто, по вашому, добре що Захід поставив нам тільки третину від обіцяного, бо в іншому випадку наша мафія вкрала б більше?
  • Алекс Скела
    "Да ладно - дам я тебе, дам...
    Половину...
    Потом...
    Может быть..." (с)
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