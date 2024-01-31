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Князєва, за якого внесли заставу, випустили з-під варти, - САП

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Князєва, за якого внесли заставу, випустили з-під варти, - САП
Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, відпустили з-під варти після внесення 18,16 млн грн застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Рішенням ВАКС на указаного підозрюваного покладені процесуальні обовʼязки, у тому числі: не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю", - йдеться в повідомленні.

У разі не виконання обовʼязків заставу може бути стягнено у дохід держави.

У САП нагадали, що наразі вирішується питання щодо звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення Князєва від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялось, що за Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзі ексголови ВС.

Також читайте: Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою ще на два місяці, заставу знову зменшили

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

Читайте: ВАКС обмежив строк ознайомлення у справі щодо ексголови Верховного Суду Князєва до 1 березня 2024 року

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Топ коментарі

  • Vik Tor 98802600
    чекаємо нових заяв з за кордону, від втікача-князєва. та виплату величезних компенсацій з бюджету, за моральну шкоду.
  • Погрібний Олександр
    Тюрми виключно для патріотів та бідних!
  • Наталия Гончар
    ... Князева випустили за заставу в декілька разів зменшену за часи слідства. Зобов"язали здати закордонний паспорт й не знімати браслет з копита
    При цьому, нагадує ZN.UA, оскільки Князєв не відсторонений від здійснення правосуддя (поки він сидів у СІЗО, САП не внесла про це подання до ВРП), то він не просто може, а зобов'язаний прийти у Верховний Суд на роботу, щомісяця він отримує суддівську винагороду. Після виходу на роботу на суддю розподіляються справи до розгляду.
    Суддя з браслетом оголошуватимек вироки?
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