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Обговорили подальшу співпрацю і стратегічне партнерство, - Умєров провів зустріч із Нуланд та Брінк

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Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд і обговорили подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Важлива зустріч із заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та послом США в Україні Бріджит Брінк у Києві.

Подякував народу та керівництву Сполучених Штатів за підтримку.

Обговорили подальшу співпрацю та шляхи зміцнення нашого стратегічного партнерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Нуланд зустрілись для обговорення продовження допомоги США у сфері безпеки

Нуланд, Умєров, Боінк

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Зеля нашелся или до сих пор ныкается от Нуланд?
  • Sarah Connor
    Вікторія Нуланд популярно пояснила для тупих- будете пзд@ти гроші американських платників податків - знайдемо вас і в засРашці.
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Що вони всі там косять під Ясера Арафата!? Поголіться і одягніться вже нормально! Революціонери грьобані!
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