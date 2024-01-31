Обговорили подальшу співпрацю і стратегічне партнерство, - Умєров провів зустріч із Нуланд та Брінк

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд і обговорили подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Важлива зустріч із заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та послом США в Україні Бріджит Брінк у Києві.

Подякував народу та керівництву Сполучених Штатів за підтримку.

Обговорили подальшу співпрацю та шляхи зміцнення нашого стратегічного партнерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Нуланд зустрілись для обговорення продовження допомоги США у сфері безпеки