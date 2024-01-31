Обговорень про підвищення тарифів на електроенергію немає, - Галущенко
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не плануємо підвищувати тарифи. Це раз. До закінчення опалювального сезону в нас діє постанова, тобто до 1 травня. Більше того, на сьогодні ніяких дискусій, драфтів, обговорення підняття тарифу після закінчення опалювального сезону немає", - пояснив очільник Міненерго.
Галущенко наголосив, що "є багато охочих маніпулювати" на чутливому питанні тарифів. Він закликав українців звертатися лише до офіційних джерел інформації.
"Коли ми планували підняття тарифів, у минулому році, я про це говорив, що ми плануємо, тому що нам це було критично потрібно для виживання системи. Тобто ми завжди все пояснюємо. Зранку всі прокинулися з новим тарифом - такого точно не буде", - додав міністр енергетики.