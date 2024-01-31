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Обговорень про підвищення тарифів на електроенергію немає, - Галущенко

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Обговорень про підвищення тарифів на електроенергію немає, - Галущенко
Наразі немає жодних обговорень та дискусій щодо підвищення тарифу на електроенергію.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не плануємо підвищувати тарифи. Це раз. До закінчення опалювального сезону в нас діє постанова, тобто до 1 травня. Більше того, на сьогодні ніяких дискусій, драфтів, обговорення підняття тарифу після закінчення опалювального сезону немає", - пояснив очільник Міненерго.

Галущенко наголосив, що "є багато охочих маніпулювати" на чутливому питанні тарифів. Він закликав українців звертатися лише до офіційних джерел інформації.

"Коли ми планували підняття тарифів, у минулому році, я про це говорив, що ми плануємо, тому що нам це було критично потрібно для виживання системи. Тобто ми завжди все пояснюємо. Зранку всі прокинулися з новим тарифом - такого точно не буде", - додав міністр енергетики.

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Підвищать без обговорень
  • Sharikoff
    Тоді закрийте ротяку отому ексПЕРДту шо таке патякає! Люди і так знервовані а це падло ще людей налякало
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Ясненько,піднімуть без обговорення.
    Ще аби в толк ці гроші пішли.
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