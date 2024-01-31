Росія порушила Конвенцію про фінансування тероризму, - Міжнародний суд ООН

Міжнародний суд ООН 31 січня ухвалив рішення у справі України проти РФ і визнав, що РФ порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України в 2014 році

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Незважаючи на це, суд не призначив компенсацію, як того вимагала українська сторона. Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності РФ за збитий літак "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 над непідконтрольною Україні територією 17 липня 2014 року, про що просила Україна.

"Цим рішенням Суд визнає, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання за частиною першою статті дев'ятої ICSFT і продовжує бути зобов'язаною відповідно до цього положення проводити розслідування достатньо обґрунтованих звинувачень у фінансуванні актів тероризму на сході України", - ідеться в тексті рішення, яке наводить "Суспільне".

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Водночас, як зазначає видання, за більшістю пунктів Суд не знайшов доказів відповідальності РФ. Зокрема, в ООН вирішили, що у РФ не було розумних підстав підозрювати, що надані нею кошти використовуються або можуть бути використані з метою фінансування тероризму.

"За відсутності такої обґрунтованої підозри Російська Федерація також не була зобов'язана за статтею 18 обмежувати будь-яке фінансування "ДНР" і "ЛНР". Суд також вважає, що за обставин цієї справи Російська Федерація не була зобов'язана визнавати групу терористичною відповідно до свого внутрішнього законодавства в якості запобіжного заходу", - заявили в Міжнародному суді.

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Оголошуючи рішення, голова Міжнародного суду ООН Джоан Доног'ю наголосила, що ситуація в Україні "на сьогодні дуже відрізняється" від тієї, що була, коли Україна подала свою заяву в січні 2017 року.

Це рішення у справі 2017 року, в якій Україна звинувачує РФ у фінансуванні бойовиків у 2014 році та дискримінації багатоетнічної громади Криму після його окупації. Також Україна звинувачує РФ у порушенні конвенцій проти дискримінації та фінансуванні тероризму. Україна прагне, щоб суд зобов'язав РФ виплатити репарації за напади і злочини на сході країни, зокрема за катастрофу рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

За даними видання, 2 лютого цей самий суд ухвалить рішення щодо прийнятності скарги України проти РФ про "спотворення поняття геноциду".

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