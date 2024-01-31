Полонених, яких РФ нібито перевозила у збитому літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього великого обміну не було, - ГУР МО
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У списку полонених, яких обміняли сьогодні 31 січня, не було тих, яких Росія нібито перевозила у збитому 24 січня літаку ІЛ-76.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Представник ГУР МО Андрій Юсов каже, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через катастрофу, під час цього обміну не повернули.
Обмін військовополоненими
Як повідомлялось, сьогодні Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних.
Минулого тижня російське Міноборони заявило, що у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, нібито перебували українські військовополонені.