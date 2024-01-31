Новини

Полонених, яких РФ нібито перевозила у збитому літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього великого обміну не було, - ГУР МО

6 05136
Полонених, яких РФ нібито перевозила у збитому літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього великого обміну не було, - ГУР МО
У списку полонених, яких обміняли сьогодні 31 січня, не було тих, яких Росія нібито перевозила у збитому 24 січня літаку ІЛ-76.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Представник ГУР МО Андрій Юсов каже, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через катастрофу, під час цього обміну не повернули.

Обмін військовополоненими

Як повідомлялось, сьогодні Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних.
Минулого тижня російське Міноборони заявило, що у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, нібито перебували українські військовополонені. 

Також читайте: Організації сьогоднішнього обміну полоненими сприяли ОАЕ, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Olena Teslenko
    Бідні хлопці! Навіть якщо їх не було у літаку, рашка їх вб'є! Тварі кацапські!
  • Ан Мур
    Тут питання може стояти по іншому, у версії, наприклад: касапи зпланували спецоперацію легалізації закатованих до смерті наших військовополонених; і при першому же підходящому випадку (який трапився зі збитим ілюшкою) подали їх списки як таких, ніби їх вбили ЗСУ. Але їх підвела рукожопість, доказуха була відсутня як факт; а навіть та, яку вони надали - була фейком (наприклад, фейкові документи особи ніби українського походження, де вони записали "рядовий" замість "солдат").
    Але версії, що з нашими хлопцями - можуть бути різними, як мінімум, у кожного своя.
    А хотілось би знати... і треба було би знати, що там насправді з ними...
  • Luk Viktor
    було би дивно, якщо би були_..........
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини