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Україна та Італія провели новий раунд переговорів щодо укладення двосторонніх безпекових зобов’язань

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Україна та Італія провели новий раунд переговорів щодо укладення двосторонніх безпекових зобов’язань
Між Україною та Італією відбувся черговий раунд переговорів щодо двосторонніх безпекових угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Сторони обговрили структуру проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків. 

Також учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

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Топ коментарі

  • Стицько c084f514
    Насправді тут смішного мало. Зелене кодло може напереговорювати такого, що нам доведеться воювати за Італію, в разі чого. А от чи прийдуть воювати італійці за нас?...
  • Раися в Перде 30645395
    Так воевать знаешь кто будет,не он.
    А на этом они и подзаработать могут.
    Голубым каскам с Украины в Югославии 100 долларов в месяц платили,а не с Украины 5000.
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