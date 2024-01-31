Україна та Італія провели новий раунд переговорів щодо укладення двосторонніх безпекових зобов’язань

Між Україною та Італією відбувся черговий раунд переговорів щодо двосторонніх безпекових угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Сторони обговрили структуру проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків.

Також учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

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