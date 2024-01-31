В держбюджет надійшли 32 млн гривень з націоналізованого підприємства російського олігарха Дерипаски

Державний бюджет отримав перші 32 мільйони гривень від націоналізованого підприємства підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

Йдеться про кошти, які перебували на депозитному рахунку Держмитслужби, та належали найбільшому в Україні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Повідомляється, що у 2000 році холдинг, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці, приватизував "Миколаївський глиноземний завод". Даний холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Російський олігарх знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

"На початку 2023 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано належні вказаному товариству 32 млн грн, а у червні 2023 року набрало законної сили рішення Вищого антикорупційного суду, яким націоналізовано, в тому числі, і згадані активи", - зазначили в Офісі.

Станом на сьогодні, Фондом державного майна України забезпечено фактичне перерахування цих грошових коштів до держбюджету України.

Читайте також: Банк, ТРЦ Ocean Plaza та завод: Україна націоналізувала активи російських олігархів на мільярди гривень