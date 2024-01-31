Своїм рішенням Суд ООН уперше визнав Росію порушником міжнародного права, - Кориневич

Уперше в історії Російська Федерація була визнана Міжнародним судом ООН - найвищим судом світу - порушником міжнародного права.

На цьому наголосив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич у розмові з журналістами після оголошення рішення Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це перше рішення зафіксувало, що РФ порушила міжнародне право, зокрема зобов'язання за Міжнародною конвенцією про запобігання фінансування тероризму і Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Відповідно вперше в історії Російська Федерація була визнана цим Судом - найвищим судом світу - порушником міжнародного права", - сказав Кориневич.

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Як він уточнив, Міжнародний суд ООН встановив, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про запобігання фінансування тероризму, не провівши розслідування ймовірних фактів фінансування тероризму щодо подій на території східних областей України. Також Суд встановив, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, у частині того, що РФ "знищила в Криму освіту і навчання українською мовою і з 2014 року українська мова є недоступною", заявив посол з особливих доручень МЗС.

Таким чином, наголосив він, тепер Росія є порушником міжнародного права не лише у політичних заявах і твердженнях на різних політичних майданчиках, а в юридично обовʼязковому рішенні Міжнародного суду ООН.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Міжнародний суд ООН 31 січня оголосив рішення у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.