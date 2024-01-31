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У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою, - Нуланд

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У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою, - Нуланд
Вікторія Нуланд спрогнозувала, що в 2024 році на полі бою Путіна чекають сюрпризи, а Україна досягне великих успіхів.

Заяву заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На думку Нуланд, Україна доб'ється дуже великих успіхів у 2024.

"Я маю сказати, що я залишаю сьогодні Київ із великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист, Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна досягне дуже великих успіхів", - підкреслила заступниця державного секретаря США.

Візит Нуланд до Києва

Нагадаємо, що Нуланд приїхала до Києва сьогодні 31 січня. В столиці вона зустрілась з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, та Міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Топ коментарі

  • Юрий 60e2549a
    А це часом не через Залужного вона приїзжала?
    Зелена банда, ніякої повага до старої жінки...
  • Ihor Opatsa
    Зелю знайшла? Чи заховався надійно - під ліжко?!...
  • white wolf
    100 відсотків. Приїхала пенделя передати.
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