Агрохолдинг "Ovostar Union" підозрюють у шахрайстві під час придбання майна, - ЗМІ

Український агрохолдинг "Ovostar Union", який входить до п’ятірки найбільших виробників яєць у Європі, підозрюють у шахрайстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Agronews.

У 2018 році компанія "Ovostar Union" придбала птахоферму земельну ділянку в Київській області та обладнання ЗАТ "Макарово", яке пізніше збанкрутіло.

"Макарово" взяло багатомільйонний кредит у банку "Надра", а у заставу віддала нерухоме майно, обладнання та землю. Тільки нове датське обладнання коштувало близько 3,5 млн вро, а весь завод станом на 2012 рік - близько 15 млн доларів США.

Судові рішення про стягнення грошових коштів не виконано досі, пише видання.

"А в межах примусового виконання рішень на "фіктивних" торгах, в яких взяли участь дві пов’язані особи, все майно було продане за 22 млн.грн. (2,8 млн. доларів США по курсу на момент продажу) на користь невідомої ТОВ "Рейкон". Судами ще на початку 2015 року було визнано недійсними прилюдні торги по продажу цього майна", - зазначає Agronews.

Водночас, зазначають автори, майно ЗАТ "Макарово", за рахунок якого необхідно було виконати судові рішення про стягнення кредитних коштів, ніхто не повернув.

Бенефіціарні власники одного із найбільших виробників курячих яєць України Борис Бєліков та Віталій Вересенко вели перемовини із власниками ЗАТ "Макарово" про викуп майна у власника. Проте згодом, зазначають журналісти, вони вирішили організувати схему, яку кредитор вважає фраудаторною.

"У серпні 2016 року створені дві компанії: ТОВ "БВ Трейдінг" та ТОВ "БВВ Еквипмент", керівником однієї із них з моменту створення був Саєнко Валерій Степанович – одночасно працівник ТОВ "Ясенсвіт" (входить до групи компаній Ovostar Union), а власники – очевидно номінальні, які навіть при створенні не сформували статутний капітал у 1 400 грн.

У жовтні 2016 року ці компанії купують у ТОВ "Рейкон" (незважаючи на те, що прилюдні торги на цей момент визнані недійсними, а покупець не є власником майна) нерухоме майно та землю одна компанія, та обладнання – інша. Закладають придбане майно, пов’язаним із Овостар компаніям (Ясенсвіт), та передають його собі ж в оренду, за яке відповідно до банківських виписок сплачується оренда у розмірі 10 000 грн / місяць. Так дешево майно "чужим" в оренду не дають.

Майно придбане за кошти, одержані за безвідсотковими позиками у Овостар (Ясенсвіт), а частина коштів, сплачена за придбане у ТОВ "Рейкон" майно – повертається назад через дві години за придбання яєчного концентрату, який ніколи не поставлявся", - йдеться в матеріалі.









За словами експертів, таке повернення за фіктивну угоду придбання яєчного концентрату – схемою з ухилення від сплати податку на додану вартість, який підлягав би сплаті, при продажу нерухомості та обладнання. Сума угоди, на закупівлю яєчних продуктів була пропорційною сумі придбаного нерухомого майна.

Журналісти зазначили, що документи свідчать, що ТОВ "Рейкон" та інші компанії учасники угоди, існують за рахунок безвідсоткових позик, які надавали компанії групи Овостар (Ясенсвіт) для здійснення мінімальної поточної діяльності. Доказів повернення виданих позик немає, а будь-якою іншою діяльністю, крім участі у схемі виводу майна, не займаються.

"Овостар та пов’язані із ним позичальники замість звернення стягнення на іпотечне майно (яке придбане за їх кошти), купують корпоративні права на такі компанії за мільйони Євро.

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Опитані нами адвокати, вважають це схемою виводу коштів із публічної компанії, акції якої торгуються на Варшавській біржі. Будь-якої логіки у придбанні корпоративних прав компаній, яка володіє закладеною нерухомістю, придбаною за наданою покупцем позикою, немає", - зазначили в Agronews.

У 2020 році ЗАТ "Макарово" не вдалося витребувати майно, оскільки суди вказали на існування підстав для витребування, проте застосували позовну давність за заявою Овостар.

"Правонаступником банку "Надра" за вказаними кредитами стало ТОВ "ФК "Толкфін", і в межах спору щодо існування іпотеки майна у 2023 році стали відомі відомості про пов’язаність учасників схеми заволодіння майном (детально описані раніше). Нещодавно кредитор – ТОВ "ФК "Толкфін" подав позов до суду на "Ovostar" та звинувачує агрохолдинг та його бенефіціарних власників у фраудоторній угоді (по суті – шахрайстві), яке полягає у виведенні майна ЗАТ "Макарово" – боржника за судовими рішеннями, з метою ухилення від судового рішення про стягнення боргу.

Останніми роками практика Верховного Суду у таких спорах на боці кредиторів та стягувачів за судовими рішеннями. Будь-які дії, які вчиняються боржником чи з майном боржника, за рахунок якого можна виконати судове рішення, є фраудоторними – вчинені на шкоду кредитора", - пише видання.

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24 січня 2024 року відбулося чергове засідання Господарського суді міста Києва. Суд витребував реєстраційні документи учасників оборудки по придбанню майна та зобов’язав Овостар надати відповіді на поставлені питання під присягою.

Водночас, зазначають автори, Овостар відмовився надати під присягою відповіді на запитання позивача щодо обставин придбання майна (фінансування, продажу яєчного концентрату, пов’язаності), проте суд визнав таку відмову безпідставною та зобов’язав Овостар надати відповіді на поставлені питання під присягою.

Журналісти звернули увагу, що у переддень кожної зі справ, до суду надходить лист з підписом посла Канади в Україні. У ньому йдеться, що представники установи просять бути вільними слухачами на судовому засіданні, хоча згідно з українським законодавством з таких прохань не потрібно надсилати попереднього будь-яких звернень. Ніхто із представників посольства жодного разу на слухання так і не прийшов.

"Останнього разу посол Канади в Україні звернулася із таким листом вже у межах нового спору, ініційованого ТОВ "ФК "Толкфін" щодо незаконності угод перепродажу", - зазначає ЗМІ.

Експерти вважають такі дії тиском на судову систему: "Постійне нез’явлення у засідання однозначно носять характер втручання дипломата у судовий процес, ніби показати: "я слідкую за справою і на чиєму боці я". Паралельно посол проводить зустрічі з Головою Верховного Суду та членами ВККС".

"Канадський фінансовий холдинг FAIRFAX, для прикладу, є 70% власником Страхової компанії Універсальна, проте невідомі були випадки подібного втручання посла Канади у судові справи за участі цієї компанії. Адвокати вбачаючи існування майнового інтересу у посла чи посольства Канади, а тому клопотали про залучення його в якості третьої особи без самостійних вимог, проте суд відмовив у такому залученні. Вони не виключають корупційний інтерес посла за умови інвестування послом у фінансовий холдинг FAIRFAX, а тому готують звернення до Міністерства закордонних справ Канади", - пише Agronews.

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Керівник ТОВ "ФК "Толкфін" вважає, що канадців обдурюють українські бенефіціарні власники Овостара, обмовляючи обманутого кредитора задля вигороджування власної схеми рейдерського заволодіння майном (супроводжувалося ухилення від сплати податків та ймовірним виведенням коштів компанії у власних інтересах).

Він зазначає, що декілька місяців назад направив у посольство лист із описанням фраудаторної схеми заволодіння майном до якого долучив відповідні докази, проте не одержав жодної відповіді, що підтверджує думку про небажання посла в дійсності вникати у справу.

Журналісти зверталися до пресслужби "Ovostar Union", але там їх проігнорували. Чергове засідання суду перенесли на лютий.

"Зауважимо, у І півріччі 2023 року "Ovostar Union" отримала $20,63 млн чистого прибутку. Валовий прибуток у І півріччі 2023 року становив $26,99 млн. Компанія не несе збитки під час війни.

Із поданого Овостар відзиву вбачається, що бенефеціари українського агропромислового холдингу, який входить до п’ятірки найбільших виробників яєць у Європі, під час повномасштабної війни не живуть в Україні", - підсумували у матеріалі.

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