На околицях Києва з 1 по 3 лютого триватимуть військові навчання: Громадяни можуть чути гучні звуки

На Київщині у Бучанському районі з 1 по 3 лютого проходитимуть військові навчання, тому жителі можуть чути гучні звуки.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Із 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва (Бучанський р-н) пройдуть військові навчання. За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки", - йдеться в повідомленні.

У КМВА закликали зберігати спокій та уважно слідкувати за сигналами повітряних тривог.

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