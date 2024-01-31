Росіяни протягом 31 січня тричі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуацію на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 31 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішних спроби штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти протягом 30 січня 13 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб