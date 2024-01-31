СБУ перекваліфікувала справу про підрив гранат у сільраді на Закарпатті. Обвинуваченому загрожує довічне

Після перекваліфікації справи, депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, може отримати довічне ув’язнення

Про це пишуть у фейсбуці Управління СБ України в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, правоохоронці змінили кваліфікацію провадження про підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей", - йдеться в повідомленні.

В Управлінні СБ зазначають, що на даний час кримінальне провадження за цим фактом розслідується за ч. 3 статті 258 Кримінального кодексу України.

Але тепер підривнику Сергію Батрину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Підрив гранат в Закарпатті

15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати. Тоді поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці. Однак згодом, з'явилась інформація, що від отриманих унаслідок вибуху травм померло двоє людей.

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