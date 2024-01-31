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Зеленський зняв з посади очільника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка

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Зеленський зняв з посади очільника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови одного з департаментів Служби безпеки України.

Відповідний указ був оприлюднений на офіційному сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити СЕМЕНЧЕНКА Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначено в указі.

Семенченко обіймав цю посаду з 27 жовтня 2022 року. До цього він був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ.  В органах СБУ він працює з 1993.

Департамент захисту державності займається одним з найважливіших пріоритетів СБУ - захистом держсуверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу. Співробітники відстежують та блокують пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної та іншої ворожнечі, посягання на права і свободи людини тощо.

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Березовый сок
    А от, друзі, ми і отримали відповідь, хто проводив НСРД за BIHUS.INFO та вкидав ці відосики у мережу. Цікаво, а звільнення це і є покарання за злочин? Хто дав команду начальнику ДЗНД? Чи хтось вважає, що він сам прийняв таке рішення? Ой, стільки запитань і жодної відповіді від влади. Цікаво, чому всі відповіді я отримую від наших партнерів з Заходу? То може це вони дали команду? Чи все ж хтось інший?
  • 18c49ed2
    Что-то у Херпидуна в СБУ постоянная карусель-шапито. Как там его дружок предатель поживает?
  • Ярослав Рябченко
    так розумію, Нуланд приїхала запитати у найвеличнішого, чому сбу під час війни бореться з журналістами-антикорупціонерами, а оп - з ЗСУ
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