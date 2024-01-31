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Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, - Bloomberg

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Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, - Bloomberg
Міністр оборони України Рустем Умєров написав своїм колегам із ЄС та попередив про критичну нестачу артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

"Зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою", - сказав Умеров, згідно з документом.

Зазначається, що у своєму зверненні очільник Міноборони України розповів, що країна не в змозі випускати більше 2 тис. снарядів на день через лінію фронту, яка простягається на 1500 кілометрів. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.

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"Дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, додав Умеров, закликаючи своїх союзників по ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку поставити мільйон артилерійських снарядів. За його словами, Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув її ворог", - йдеться у повідомленні.

Україні ж потрібно 200 тис. снарядів калібру 155 міліметрів на місяць, йдеться в документі.

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Зазначається, що за підрахунками Естонії, Росія має намір отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів надходить із Північної Кореї.

Також у Bloomberg повідомляють, що на зустрічі міністрів оборони в середу ЄС заявив, що матиме потужність виробляти 1 млн снарядів на рік і планує подвоїти цю потужність до 2 млн у 2025 році. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольняти її потреби.

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Топ коментарі

  • Alexandr Петров
    Так запускайте заводи по виробництву снарядів!!! Скільки можна з протягнутою рукою соплі жувати???!!!
  • ПП Уксусов
    "Умєров, блд! Хдє снаряди?"™
  • Victor Litarchuk
    Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

    Казанський пороховий завод     - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

    Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

    Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

    Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

    Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

    Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
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